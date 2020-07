Rentrée scolaire Algérie : Voila ce qui va changer pour les élèves

En prévision à la rentrée scolaire 2020-2021 prévue de le 4 octobre prochain, le ministère de l’Education nationale a appelé les acteurs concernés à réunir toutes les conditions idoines pour une rentrée scolaire « réussie ».

Dans la circulaire, le ministère a indiqué qu’il est impératif d’œuvrer à la réunion de toutes les conditions afin d’assurer une rentrée scolaire réussie sur tous les plans, en se focalisant notamment sur une série de dimensions organisationnelles, humaines, pédagogiques et sanitaires dont :

La réduction, au maximum, du groupe éducatif au niveau du cycle primaire (1ère et 2ème année);

L’Élargissement, si possible, du groupe éducatif pour la 1er année moyenne et 1er année secondaire.

Le ministère a appelé à réduire le système de la double vacation pour l’enseignement primaire, autant que possible, notamment pour les élèves de première et deuxième années, tout en élargissant l’ouverture de groupes pour les différentes classes des écoles primaires comptant un effectif de 50 élèves ou moins».

Concernant l’orientation pédagogique et professionnelle, la circulaire a souligné l’importance d’apporter un soutien pédagogique et psychologique aux élèves candidats au BEM ou au Bac, lesquels nécessitent un accompagnement dans la révision et une prise en charge au niveau des centres d’examen.

La circulaire met en avant l’impératif de se conformer aux mesures barrières pour endiguer la pandémie coronavirus, à travers l’instauration d’un environnement scolaire sain et sûr favorable en prévision de la reprise des cours, et le suivi des élèves sur le plan santé, en s’assurant surtout de l’opérationnalité des unités de dépistage et de suivi, et leur équipement en coordination avec les directions de la santé et de la population, indique la même circulaire.

Le ministère de l’éducation a également appelé les acteurs du secteur à veiller à l’application du protocole d’hygiène et de sécurité sanitaire en milieu scolaire et à renforcer la prévention contre les différentes maladies à transmission hydrique, précise le document.

Dans le cadre de la lutte contre les effets négatifs induits par l’application du confinement sanitaire pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus, les parties concernées sont tenues de programmer des émissions de sensibilisation et de formation sur la lutte contre les pandémies et les mécanismes de prévention.

Redaction d’Algerie360