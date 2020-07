Pensions des retraités : Les dates du versement avancées

Un nouveau calendrier sera mis en place pour les retraités algériens afin de leurs permettre de retirer leur pensions dans les meilleures conditions possibles.

Selon un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunication, un accord entre Algérie poste et la Caisse nationale des retraites (CNR) a été signé ce lundi 13 juillet, cet accord tend à une modification du calendrier du versement des retraites en Algérie.

Sous la supervision de Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications, et de Ahmed Chouki Fouad Achek Youcef, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, cet accord vise à « fixer un nouveau calendrier qui permet d’avancer les dates de versement des pensions et de les répartir sur plusieurs jours, optimiser l’organisation des opérations des retraités dans les bureaux de poste pour retirer leurs pensions, et assurer une protection maximale à cette catégorie, notamment à la lumière de la propagation de l’épidémie mondiale du coronavirus », a affirmé la même source.

Par ailleurs, le nouveau calendrier de versement des pensions qui sera appliqué à partir du mois de juillet en cours, prévoit l’actualisation des dates de 4 catégories de retraités. Voici les dates communiquées par Algérie Poste :

Rédaction d’Algérie360.