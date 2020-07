Meilleurs footballeurs de l’histoire : Madjer dans le Top 100

L’ancien joueur et entraîneur de l’équipe nationale de football, Rabah Madjer, figure dans le Top 100 des plus grands joueurs de football de l’histoire.

Selon un classement établi par le site spécialisé « Football.fr« , Rabah Madjer a été placé à la 97e place avec, cinq autres footballeurs africains : Salif Keita (Mali/95e), Yaya Touré (Côte d’Ivoire/92e), Roger Mila (Cameroun/91e), George Weah (Liberia/51e) et Samuel Eto’o (Cameroun/50e).

« Signe de son grand talent, le buteur algérien a réussi à s’exporter au Portugal et en Espagne dans les années 80. En plus d’avoir donné son nom à un geste spectaculaire pour passer à la postérité, il s’est surtout construit un joli palmarès, jusqu’à remporter la Coupe d’Europe des clubs champions en 1987 », a écrit « Football.fr ».

Durant sa carrière de joueur, entre 1974 et 1992, Madjer a évolué au poste d’attaquant, comme meneur de jeu, et Entre 1995 et 2019, il a été deux fois sélectionneur de l’Équipe nationale de football.

