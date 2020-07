L’Algérie veut produire 2 millions de masques FFP2 par mois

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a fait savoir, ce lundi 13 juillet, que l’Algérie va produire prochainement deux millions de masques FFP2 par mois répondant aux normes européennes.

Deux opérateurs produiront prochainement des masques FFP2 par mois répondant aux normes européennes, le premier dans les prochains jours et le second à partir du mois d’août après l’acquisition des équipements et de la matière première nécessaires, a indiqué le CES au ministère de l’Industrie pharmaceutique, Dr Madjid Benmakhlouf.

Avant leur commercialisation et leur distribution aux établissements hospitaliers publics et privés, les masques produits seront préalablement soumis à l’approbation de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, a-t-il precisé.

Concernant les autres masques 3 plis à usage médical également, le responsable a fait savoir que cinq (5) opérateurs produisaient actuellement 40.000 unités/jour, soulignant que l’arrivée dans quelques jours d’un sixième opérateur permettra de porter la capacité de production à 100.000 unités/jour.

« Grâce à sa production, l’Algérie a pu un temps se passer de l’importation de ces équipements de protection individuelle, mais la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) importe à nouveau des masques de Chine », a-t-il souligné.

Redaction d’Algerie360