Exploitation des gisements aurifères : des textes de loi en cours d’élaboration

Le conseil des ministres, présidé hier dimanche par le chef de l’État, a abordé la question de l’exploitation des gisements aurifères de Djanet et de Tamanrasset, ainsi que d’autres question liée au secteur des mines.

En effet, Tebboune a insisté « sur la mise en exploitation, dans les plus brefs délais, de la mine de fer de Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, du gisement de Zinc et plomb d’Oued Amizour (W. Béjaia), la relance du projet de fabrication de produits phosphatés à El Aouinet (W. Tebessa) », a indiqué le communiqué du conseil.

Ensuite, le chef de l’Etat a « demandé d’établir immédiatement la carte géologique de tous les gisements exploitables en terres rares, en tungstène, en phosphates, en barite et autres matériaux ».

Concernant les gisements aurifères, Tebboune a « encouragé la proposition du ministre visant à entamer la confection des textes autorisant l’exploitation des gisements aurifères de Djanet et de Tamanrasset par les jeunes, pour la partie non exploitable industriellement, et lancer un partenariat, pour les grands gisements », ajoute le communiqué.

Rédaction d’Algerie360