Djerad : « les chiffres Covid-19 fournis par le gouvernement sont vrais »

En marge de sa visite dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, aujourd’hui, lundi, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a confirmé que les chiffres fournis par le gouvernement concernant la propagation du Coronavirus sont réels et corrects, contrairement à certains pays.

Djerad a déclaré lors de sa visite de travail à la wilaya de Sidi Bel Abbès, que la crise due au Coronavirus est mondiale et que le niveau d’Alerte a augmenté partout dans le monde entier et non seulement en Algérie, admettant toutefois qu’il y avait des lacunes dans la gestion et des erreurs, saluant la communauté médicale pour ses efforts visant à freiner la propagation du nouveau Coronavirus malgré la fatigue du personnel de la santé et la charge constatée dans nos hôpitaux.

Dans le même contexte, le Premier ministre a déclaré concernant le comportement des citoyens : « Je ne sais pas s’il s’agit de l’inconscience, ou l’intentionnel, mais une étude psychologique de la société doit être entreprise », soulignant la nécessite de sensibilisation et l’application des lois, et que celui qui ne respecte pas les procédures va en prison.

En revanche, Le Premier ministre Abdelaziz a confirmé, qu’ ‘ »il y a ceux qui profitent des circonstances sanitaires actuelles pour répandre la discorde parmi le peuple algérien », soulignant que le peuple « ne les poursuivra pas » dans leurs aspirations.

En outre, Abdelaziz Djerad a déclaré, lors de l’inauguration d’une usine de transformation du marbre et du granite dans la commune de Sidi Ali Benyoub, la plus grande du genre au niveau africain, que le développement des industries de transformation fait partie de la stratégie du Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, qui « accorde un soutien total aux investisseurs activant dans le domaine de l’industrie de transformation, l’industrie de transformation est très importante pour notre pays qui recèle des ressources naturelles, à l’instar des domaines miniers et de l’agriculture. Elle nous permettra de renforcer progressivement le secteur industriel et de réduire la dépendance à la rente pétrolière et gazière », a souligné le Premier ministre.

Rédaction d’Algérie360