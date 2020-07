Coronavirus : L’université de Sétif réalise le premier appareil d’assistance respiratoire d’urgence

Dans le cadre de la contribution de l’université de Sétif aux efforts nationaux de lutte contre le Covid-19, un appareil médical d’assistance respiratoire d’urgence a été conçu et réalisé par un groupe de chercheurs de l’université.

D’après le recteur de l’université Ferhat Abbas, le professeur Abdelkrim Beniaiche, cet appareil conçu et fabriqué à l’issue d’un partenariat entre l’université et une expertise étrangère, est destiné aux malades souffrant de complications respiratoires parmi les cas atteints du virus. L’appareil, après réglage, dotera les poumons en oxygène sans avoir besoin de l’intervention de l’infirmier ou de l’agent de réanimation.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’université de Sétif aux efforts nationaux de lutte contre le coronavirus (Covid-19) et la détermination de l’université à mobiliser ses moyens et ses compétences dans cette conjoncture sanitaire actuelle pour contribuer aux efforts déployés pour endiguer la propagation de l’épidémie », a précisé le même responsable, au cours d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des contributions de cette université au processus national de lutte contre la Covid-19.

Le Pr Beniaiche a ainsi fait part de la constitution d’un « groupe composé de chercheurs, médecins et spécialistes de l’université de Sétif et d’ailleurs chargé de développer cet appareil du point de vue mécanique, électronique et programmation, en plus d’un autre groupe scientifique de consultation scientifique ». Cette invention peut, selon le professeur Beniaiche, être utilisé en cas de saturation des appareils de respiration et de réanimation utilisés actuellement dans les hôpitaux.

Rédaction d’Algérie360.