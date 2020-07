Coronavirus : L’OMS annonce un nouveau record de contaminations

230.370 nouveaux cas de contamination du virus Covid-19 à l’échelle mondiale ont été recensés ces dernières 24 heures.

Selon le dernier bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rendu public le dimanche 12 juillet, 230.370 nouvelles infections ont été recensé à travers le monde durant les dernières 24h. Cette hausse de cas de contamination a marqué un nouveau record depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Cependant, les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde, et l’Afrique du Sud ont connu les hausses journalières les plus importantes d’après le même bilan. 2.268 nouvelles contaminations de plus comparé au bilan du 10 juillet, dans lequel 228 102 cas ont été dépisté, avec un nombre de 5.200 morts par jour.

Pour rappel, le nombre de cas détectés de la pandémie du Covid-19 dans le monde est estimé à plus de 12,5 millions, avec 561.617 décès enregistrés.

Rédaction d’Algérie360.