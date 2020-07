Coronavirus Algérie : Nouvelles déclarations de Djerad

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, ce 13 juillet 2020, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbes.

Lors de sa visite, M. Djerad a insisté sur l’impératif d’appliquer avec rigueur les mesures et décisions relatives à la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19).

« Il faut faire preuve de rigueur en matière d’application des règles liées à la lutte contre le Covid-19 et il importe aux citoyens de respecter ces règles », a indiqué le premier ministre, précisant que « la violation de ces règles peut conduire les auteurs à des sanctions pouvant aller jusqu’à la prison ».

Par ailleurs, le Premier ministre a déploré « les comportements de certains citoyens » notamment quant au non respect des mesures de protection, se demandant « si cela relève de l’inconscience ou de l’irresponsabilité ».

« Il y a certaines parties qui utilisent cette affaire en donnant des explications politiques et politiciennes au lieu de protéger leurs familles et aider les hôpitaux à travers le volontariat et l’encouragement de la corporation médicale », a déclaré M. Djerad.

« certains exigent des conditions contraignantes dont la dotation immédiate d’un hôpital et cherchent derrière cela à semer la discorde (la Fitna) dans le pays », a-t-il ajouté.

