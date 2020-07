Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 13 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 494 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 19689, celui des décès à 1017, alors que le total des patients guéris passe à 14019.

Voici les principaux événements de journée du lundi 13 juillet 2020 :

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a fait savoir, ce lundi 13 juillet, que l'Algérie va produire prochainement deux millions de masques FFP2 par mois répondant aux normes européennes.

L'ancien joueur et entraîneur de l'équipe nationale de football, Rabah Madjer, figure dans le Top 100 des plus grands joueurs de football de l'histoire.

Les forces aériennes de l'armée nationale populaire (ANP) sont les plus puissantes en Afrique, selon le magazine spécialisé « Military Watch ».

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, s'est exprimé, ce lundi 13 juillet, sur le déroulement de la reprise des cours universitaires.

L'Algérie a enregistré, ce lundi, un nouveau record au bilan quotidien de contaminations au Coronavirus (Covid-19).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, ce 13 juillet 2020, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbes.

Un algérien dénommé Mohamed, résident illégal depuis 13 ans risque une peine d'emprisonnement pour absence de papier.

En prévision à la rentrée scolaire 2020-2021 prévue de le 4 octobre prochain, le ministère de l'Education nationale a appelé les acteurs concernés à réunir toutes les conditions idoines pour une rentrée scolaire « réussie ».

Un nouveau calendrier sera mis en place pour les retraités algériens afin de leurs permettre de retirer leur pensions dans les meilleures conditions possibles.

Lors du Conseil des ministres, tenu hier dimanche, le ministre des finances Ayman Benabderrahmane a annoncé que le pays pouvait injecter des sommes importantes l'investissement et la relance économique.

494 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 276 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ce lundi à Alger, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le bilan des contaminations et des décès au Covid-19 continue de s'alourdir en Algérie, le pays a enregistré 494 nouveaux cas infectés dont 7 décès déplorés, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de ce lundi 13 juillet.

En marge de sa visite dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, aujourd'hui, lundi, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a confirmé que les chiffres fournis par le gouvernement concernant la propagation du Coronavirus sont réels et corrects, contrairement à certains pays.

Dans le cadre de la contribution de l'université de Sétif aux efforts nationaux de lutte contre le Covid-19, un appareil médical d'assistance respiratoire d'urgence a été conçu et réalisé par un groupe de chercheurs de l'université.

La Direction de distribution d'El Harrach, relevant de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG, filiale du groupe Sonelgaz) a annoncé que l'alimentation en électricité sera interrompue mardi prochain, de 4h00 à 7h30, dans cinq communes de la région Est d'Alger, en raison des travaux de maintenance effectués par le gestionnaire du réseau transport électrique « GTRE ».

Lors de l'audience consacrée aux plaidoiries de la défense des principaux mis en cause dans le procès de l'homme d'affaire Mahieddine Tahkout, les avocats ont plaidé l'innocence de leurs clients, tout en qualifiant l'affaire de « procès politique ».

Une nouvelle manifestation des sans-papiers a eu lieu dimanche 12 juillet en Belgique à l'initiative du Collectif pour la régularisation 2019.

Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui lundi 13 juilllet, un appel téléphonique de son homologue Russe, Vladimir Poutine, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, ce lundi dans un communiqué, que de nouvelles mesures de confinement partiel ont été décidées dans 9 communes de la wilaya de Biskra.

De nouvelles dates de rendez-vous seront attribuées aux demandeurs de visas ayant obtenu un rendez-vous cette semaine et qui n'ont pas pu s'y rendre suite aux mesures prises par le gouvernement.

À l'issue de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue par visioconférence, qu'il a présidé dimanche à Alger, et dont le communiqué intégral a été répercuté, Abdelmadjid Tebboune a donné instruction pour qu' »un audit profond soit engagé au niveau de Sonatrach ».

230.370 nouveaux cas de contamination du virus Covid-19 à l'échelle mondiale ont été recensés ces dernières 24 heures.

Lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue dimanche par visioconférence, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a dévoilé une série de mesures qui devraient permettre à « l'Algérie d'économiser près de vingt milliards de dollars », vers la fin de l'année en cours.

Le conseil des ministres, tenu hier dimanche sous la présidence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, s'est penché sur la question de l'industrie automobile et l'importation des véhicules neufs.

En raison d'un manque de kits de dépistage et réactifs, le laboratoire régional de dépistage du Covid-19 à Constantine est inopérationnel depuis plusieurs semaines.

Incarcéré à la prison d'El Harach depuis plus d'une année, l'ancien candidat à l'élection présidentielle d'avril, et général à la retraire Ali Ghediri a entamé une grève de la faim depuis le vendredi 12 juillet 2020 afin de réclamer sa libération, et protester contre sa détention, annonce le quotidien Francophone »Liberté » dans son édition du 13 juillet 2020.

Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé sur la période de l'ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika, et a dénoncé les agissements du « cercle qui l'entourait », qu'il a qualifié de « gang »

Le conseil des ministres, présidé hier dimanche par le chef de l'État, a abordé la question de l'exploitation des gisements aurifères de Djanet et de Tamanrasset, ainsi que d'autres question liée au secteur des mines.

La terre a tremblé aujourd'hui à Alger, une secousse tellurique de magnitude 3.2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée aujourd'hui, lundi 13 juillet 2020, à 08h22 dans la wilaya d'Alger, indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué d'aujourd'hui.

Le verdict est tombé au tribunal de Ziadia à Constantine, l'auteur de la vidéo attentatoire au Centre hospitalo-universitaire, CHU-Dr Benbadis a été condamné à un an de prison dont 6 mois avec sursis.

Dans un entretien accordé au journal français l'Opinion parue aujourd'hui, Le Chef de l'état Abdelmadjid Tebboune assure que « l'Algérie est incontournable pour la France », et vice-versa. Il promet d'entraîner l'Algérie« sur le chemin d'une démocratie responsable ».

L'ancien premier ministre et l'un des principaux accusés dans l'un des plus grands procès de corruption, en cours, Ahmed Ouyahia, a été admis hier dimanche à l'hôpital.

Dans un entretien accordé au journal français l'Opinion, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a évoqué la question de la libération des prisonniers du mouvement Hirak, ainsi que la question des libertés.