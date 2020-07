Algerie – Russie : Entretien téléphonique entre Tebboune et Poutine

Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui lundi 13 juilllet, un appel téléphonique de son homologue Russe, Vladimir Poutine, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L’entretien a permis aux deux Présidents de passer en revue un certain nombre de questions inscrites à l’agenda bilatéral, notamment celles liées aux efforts des deux pays pour lutter contre la pandémie de Coronavirus.

Les deux présidents se sont félicités, au cours de cet entretien téléphonique, du niveau privilégié des relations existant entre l’Algérie et la Russie, et ont procédé à un échange des vues approfondi sur les principales questions de l’heure.

Le président russe a renouvelé son invitation au Chef de l’état Algérien à se rendre en Russie, où le président Abdelamdjid Tebboune l’a acceptée, avec une date à déterminer ultérieurement.

Les deux parties ont également abordé au niveau international le rôle des pays exportateurs de pétrole, Tebboune a salué le rôle que la Russie joue en tant que membre extérieur à l’organisation afin de maintenir la stabilité des prix du carburant, les deux parties sont convenues de la nécessité de poursuivre la consultation et la coordination entre les autres membres de l’organisation et ses partenaires.

Et concernant l’évolution de la situation en Libye, les deux présidents ont décidé d’intensifier la consultation permanente pour rétablir la paix et la sécurité dans ce pays, avec la nécessité d’élaborer une solution politique garantissant l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la Libye.

Rédaction d’Algérie360