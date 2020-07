Vaccin contre le Covid-19 : la Russie annonce une bonne nouvelle

Les essais du vaccin contre le Covid-19 entamées le 18 juin dernier à l’université Setchenov, par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa, se sont achevé avec succès.

«L’université Setchenov a achevé avec succès les essais sur des volontaires du premier vaccin contre le coronavirus au monde», a affirmé, Vadim Tarassov, le directeur de l’Institut de pharmacie et de médecine translationnelle de l’université, au quotidien russe Sputnik. Les volontaires ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe, ayant reçu une dose de vaccin, le deuxième groupe a, quant à lui, reçu deux doses du même vaccin.

En effet, le premier groupe de volontaires quittera l’hôpital le 15 juillet prochain, tandis que le deuxième est programmé pour le 20 juillet. Alexandre Loukachov, directeur de l’Institut de parasitologie médicale et de maladies tropicales et transmissibles de l’université Setchenov a indiqué à la même source que le but de cette étape était de prouver que le vaccin ne présentait aucun risque pour la santé des patients. «Outre une hausse de la température les premiers jours après la vaccination, aucune autre réaction négative n’a été constatée. Tous les volontaires se portent bien», a précisé M.Loukachov.

Néanmoins, Vadim Tarassov a précisé que les volontaires ont été isolés pendant longtemps du monde extérieur avant le début des essais afin d’exclure la contamination. Il a aussi confié que cet isolement avait eu un impact sur l’état psychologique des patients. Des situations conflictuelles ont eu lieu suite à des tensions entre eux, une aide psychologique a, cependant été requise.

Les volontaires pourront bientôt reprendre une vie normale, faire du sport, suivre des études et aller au travail. Cela dit, des médecins continueront de suivre l’état de leur immunité.

