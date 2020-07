Procès Tahkout : les dessous de l’affaire de la concession du port de Skikda

Le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout se poursuit au tribunal Sidi M’hamed. Lors de l’audience du jeudi dernier, consacrée aux plaidoiries de la défense, le dossier la concession du port de Skikda a été remis sur la table.

C’est l’avocate l’ex-secrétaire général du ministère des Transports qui a indiqué que son client avait reçu des instructions de l’ex-ministre Amar Ghoul, pour accorder la concession du port de Skikda à Mahieddine Tahkout, le patron de Cima Motors.

De son côté, Amar Ghoul a catégoriquement nié ces accusations, notamment avoir donné des instructions en faveur du groupe Tahkout. « Je ne suis jamais intervenu dans un dossier, ni donné des instructions spéciales. Je n’ai rendu aucun service à Tahkout, son projet était légal », a-t-il déclaré.

Pour la défense du wali de Skikda, la direction du port de cette wilaya et Mahieddine Tahkout ont conclu une transaction légale. Bien que cette transaction ait été annulée plus tard, suite à une correspondance du ministère qui avait arrêté tous les projets non encore lancés, cela n’est aucunement dû à l’obtention illégale du projet pat Tahkout, selon la défense.

Rédaction d’Algerie360