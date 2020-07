Pr Mahyaoui : « la situation épidémiologique en Algérie est sous contrôle »

Le professeur Riyad Mahyaoui, membre du comité de santé chargé de suivre et de surveiller l’épidémie du Coronavirus, a rassuré quant a la gravité de la situation épidémiologique dû au coronavirus en Algérie après la panique qui a prévalu parmi les citoyens suite à l’augmentation flèche du nombre d’infections ces derniers jours, soulignant que la situation est toujours sous contrôle.

En effet, Riad Mahyaoui a expliqué lors de son passage sur les ondes de radio nationale en tant qu’invité du programme « Deif El Sabah » de la chaine 1, que depuis la semaine dernière, un nombre sans précédent a été enregistré dans le bilan de cas infectés par le Coronavirus et ce selon lui, est en raison de l’augmentation du nombre des tests de dépistage effectué dans les hôpitaux à travers le territoire national, le professeur a nié que le pays est en train de subir une deuxième vague de l’épidémie, d’autre part, il a indiqué que l’état d’anxiété constaté chez le personnel médical est dû à une pénurie de moyens de protection et de prévention contre le Coronavirus, soulignant que le ministère de la Santé s’efforce de répondre à toutes leurs préoccupations, ainsi que le recours à du personnel hors service pour combler le manque des équipes soignantes dans les hôpitaux.

Dans le même contexte, Mahyaoui a déclaré que l’objectif était de réduire le nombre de décès, niant que le nombre de morts annoncé dans les bilans soit incorrect en réponse à certains sceptiques quant à la vérité des chiffres publiés par le ministère de la Santé en ce qui concerne la situation épidémiologique.

Mahyaoui a souligné la nécessité de respecter les mesures de prévention du virus, dont le plus important est le port de masques de protection et le respect de la distance sociale, affirmant que la prévention et la sensibilisation à la gravité de la pandémie sont leur politique pour contenir la propagation de covid-19 dans une période record.

Le même responsable a appelé les commerçants à respecter les mesures de prévention et a déclaré qu’ils ont une grande responsabilité d’exhorter les citoyens à adhérer aux mesures de sécurité et de prévention. Dans ce contexte, Mahyoui a apprécié les contributions des organisations de la société civile et du secteur privé dans les campagnes de sensibilisation et la distribution de moyens de prévention pour contenir l’épidémie et limiter sa propagation.

Rédaction d’Algérie360