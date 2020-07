Amel Zen et Chibane dévoilent leur nouvelle chanson

La chanteuse algérienne Amel Zen a sorti, aujourd’hui, une nouvelle chanson en duo avec le chanteur Amine Chibane, intitulée « Bini w’Binek« .

A travers un statut publié sur sa page Facebook officielle, la chanteuse exprime sa joie et son plaisir de partager sa nouvelle chanson avec son public, elle en profite aussi pour remercier les personnes qui ont participé à la réalisation de ce duo qu’elle décrit comme « aventure humaine et artistique ».

« C’est une chanson dédiée à l’Algérie, une déclaration d’amour, une promesse de liberté, un message d’espoir et de combativité pour dire que le combat continue pour une Algérie meilleure, état de droit et des libertés une Algérie forte et plurielle« , ont indiqué les compositeurs de la chanson.

