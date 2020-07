Le Ministre de la Santé annonce de nouvelles mesures de prise en charge des patients atteints de Covid-19

Le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a annoncé de nouvelles mesures pour une meilleure prise en charge des patients atteints du Coronavirus au niveau des hôpitaux.

Lors d’une urgente réunion des dirigeants des établissements hospitaliers de la wilaya d’Alger, tenue aujourd’hui vendredi 10 juillet, le premier responsable du secteur de la santé en Algérie a remis à l’ordre du jour les conditions de la prise en charge des patients au niveau des hôpitaux.

Le Professeur Benbouzid a indiqué que suite aux records faramineux de contaminations qu’a enregistré l’Algérie ces derniers jours, les hôpitaux d’Alger ont vite été submergés de patients au-delà de leur capacité d’accueil, il souligne également que le personnel soignant commence à fatiguer après avoir fait face à la pandémie depuis près de 4 mois.

Néanmoins, le Ministre de la Santé a rassuré que les autorités sont prêtes à mobiliser plus de moyens et de personnel pour assurer une meilleure prise en charge des patients et permettre d’augmenter la capacité d’accueil des hôpitaux.

Dans le même contexte, le Professeur Benbouzid a appelé à mobiliser le personnel médical et paramédical des différentes spécialités afin de venir en aide et d’épauler le personnel soignant et les médecins exerçants au niveau des services en charge des patients atteints de Coronavirus, il encourage également la participation des structures bénévoles du secteur semi-public et privé ainsi que les retraités du secteur de la santé et qui sont prêts à fournir leur aide.

A la fin, le Ministre de la Santé a insisté sur l’importance de l’application les consignes et d’assurer un soutien et un réconfort moral au personnel de la santé, en plus d’organiser des pauses afin qu’ils puissent se reposer.

Le Professeur Benbouzid a suggéré aux dirigeants des établissements hospitaliers d’Alger de solliciter l’aide du secteur privé afin de renforcer la capacité des hôpitaux en termes de personnel soignant et de lits de réanimation pour assurer une bonne prise en charge des patients, notamment ceux des autres services.

Rédaction d’Algérie 360.