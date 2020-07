La wilaya d’Alger publie un nouveau communiqué

A son tour, la wilaya d’Alger a posté un nouveau communiqué aujourd’hui qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires communiquées hier soir pas les autorités.

En effet, à travers son communiqué, la wilaya d’Alger affirme qu’il est interdit aux véhicules de transport en commun urbain public et privé de circuler durant les week-ends dans le territoire de la wilaya.

Le même communiqué précise qu’il est également interdit de circuler en direction et en provenance de la wilaya d’Alger et ce durant une semaine.

Ces décisions entrent en vigueur à compter d’aujourd’hui, vendredi 10 juillet, et s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

Pour rappel, la Présidence de la République a rendu public hier un communiqué contenant toutes les nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus en Algérie, entre autres interdire la circulation à destination et en provenance de 29 wilayas du pays et interdire la circulation des transports urbains publics et privés pendant les week-ends dans ces mêmes wilayas.

Rédaction d’Algérie 360.