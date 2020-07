La présidente de la Bolivie positive au Covid-19

La présidente de la Bolivie, Jeanine Añez, a annoncé hier avoir été testée positive au Covid-19. La présidente par intérim a posté une vidéo pour expliquer sa situation.

En effet, après l’annonce du président brésilien, Jair Bolsonaro, mardi dernier, c’est aujourd’hui au tour de la présidente bolivienne de faire part de sa contamination par le Coronavirus.

A travers un tweet et une vidéos postés sur son compte officiel, hier jeudi, Jeanine Añez, a annoncé avoir été testée positive au Covid-19 :

« Je suis positive au Covid-19, je vais bien, je travaillerai à l’isolement. Ensemble, nous allons aller de l’avant », lit-on sur son tweet.

La présidente de droite âgée de 53 ans, et qui a succédé au président de gauche Evo Morales en novembre dernier, a précisé dans le même post que : « Je serai en quarantaine pendant quatorze jours et ferai un autre test. Je me sens bien ».

Pour rappel, la Bolivie a enregistré plus de 42 000 contaminations dues au Coronavirus et 1500 décès, le pays est ainsi classé parmi les plus endommagés par la pandémie.

Trois autres membres du gouvernement d’Añez ont également été contaminés, il s’agit entre autres des ministres de la Présidence, Yerko Nuñez, et de la Santé, Eidy Roca. C’est d’ailleurs suite à ses contaminations que la présidente a décidé de faire le test comme elle l’a souligné :

« Puisque la semaine dernière, beaucoup d’entre eux (parmi les membres du gouvernement, NDLR) ont été testés positifs au coronavirus, j’ai fait le test et il a aussi été positif ».

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Rédaction d’Algérie 360.