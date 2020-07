Coronavirus Oran : Une nouvelle décision du wali d’Oran

Suite aux nouvelles mesures communiquées hier soir par la Présidence de la République, la circulation de et vers 29 wilayas a été interdite et ce pour une durée d’une semaine. Les citoyens oranais ont réclamé cette décision au près des autorités de la wilaya, suite à quoi le wali a fait part, aujourd’hui, d’une nouvelle décision.

En effet, la wilaya d’Oran a fait part, en cette mâtiné du 10 juillet, d’un nouveau communiqué publié sur sa page facebook officielle. Ce dernier stipule qu’après avoir étudier les demandes des citoyens, le wali d’Oran a décidé de :

Autoriser les citoyens résidents dans la wilayas et se trouvant à l’extérieur de celle-ci de rejoindre leurs lieux de résidence à Oran.

Autoriser les personne se trouvant à Oran et résidant dans une autre wilaya d’aller rejoindre leurs lieux de résidence et donc de quitter Oran.

Cette décision est valable exceptionnellement aujourd’hui, vendredi 10 juillet, jusqu’à minuit ce soir, précise le même communiqué.

Le wali rajoute dans son communiqué, qu’il est autorisé aux utilisateurs et aux travailleurs du secteur des travaux publics, de la construction, du nettoyage et des services des morgues, de circuler de et vers Oran durant les jours de la semaine concernée par l’interdiction dans la décision d’hier.

Rédaction d’Algérie 360.