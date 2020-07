Salah Goudjil répond à Marine Le Pen (Vidéo)

Lors de la clôture de la session parlementaire ordinaire 2019-2020 du Conseil de la Nation, président du Conseil par intérim, Salah Goudjil a répondu aux dernières déclarations de Marine Le Pen, présidente du parti de l’extrême droite française.

« Nous avons tous entendu ce qu’a dit un parti qui appartenait aux colons et à l’Algérie française », a déclaré Salah Goudjil. Et d’ajouter que « ceux qui entrave les relations entre l’Algérie et la France c’est justement cette classe politique ».

« Ils n’ont pas oublié l’Algérie, et ils semblent vouloir revenir en Algérie », a ajouté le président du Sénat.

Rappelons que Marine Le Pen, a réagi sur Twitter aux propos tenus samedi 4 juillet par le Abdelmadjid Tebboune, lors d’un entretien avec France 24, demandant à la France des excuses pour la période coloniale. Elle a en effet écrit « les dirigeants algériens demandent des excuses pour le passé, afin de masquer le présent ».

Rédaction d’Algerie360