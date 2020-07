Dr Berkani : « Où est passé le matériel médical envoyé par la chine ? « 

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, à l’émission « L’invité de la rédaction » de la chaîne 3, le Docteur, Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité Scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie, a déclaré qu’il existe une faille quelque part que ça soit au niveau politico administrative ou niveau sanitaire en Algérie.

En effet, le Docteur Berkani a avoué qu’il existe un certain nombre de disfonctionnement et que le système de santé en Algérie était déjà dans une situation difficile, mais en revanche il a invité les responsables a déterminé les responsabilités chacun dans son activité et vite réagir afin de sauver le secteur et empêché une catastrophe qui s’annonce, estimant que nous sommes à la croisée des chemins.

S’agissant sur le manque d’oxygène et de moyens de protection constaté dans certains hôpitaux en Algérie, Berkani a déclaré : » «il est inadmissible quand il y a un manque d’oxygène et de moyens de protection alors que nous avons passé des mois à dire que nous avons reçu de moyens de protection de la part de la Chine, que nous avons vu à la télévision. Ou sont-ils ? Où sont les tests rapides pour avoir une idée sur l’épidémiologie, en particulier chez les professionnels de la santé ? ».

En outre, le même responsable a estimé que le Comité scientifique créé récemment a sa part de responsabilité de ce qui se passe, en revanche il espére qu’à l’avenir il sera épaulé et développé par des spécialistes en sciences sociales, mais également complété par une restructuration des institutions de l’État, a-t-il ajouté.

Rédaction d’Algérie360