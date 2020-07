Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 9 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 460 nouvelles contaminations au Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 17808, celui des décès à 988, alors que le total des patients guéris passe à 12637.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 9 juillet 2020 :

Le test rapide Covid-19 (Coronavirus) fabriqué en Algérie est enfin disponible à un prix abordable ! … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce jeudi, une petite baisse au bilan quotidien de contaminations au Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, ce jeudi 9 juillet, d’interdire la circulation à destination et en provenance des 29 wilayas du pays pendant une semaine. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune , a présidé, ce jeudi 9 juillet, une séance de travail consacrée à l’étude de l’évolution de la situation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) en Algérie. … lire la suite

Le laboratoire de virologie de Wuhan soupçonné d’être à l’origine du Covid-19 a démenti fermement toutes les rumeurs concernant la qualité de ses procédures de sécurité. … lire la suite

Après plus de 3 mois coincé dans un aéroport à cause de la pandémie de Covid-19, Roman Trofimov a enfin regagné son pays natal ce jeudi 9 juillet. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, ce jeudi 9 juillet, avec son homologue français, Emmanuel Macron. … lire la suite

Les autorités françaises ont décidé, ce jeudi 9 juillet, d’exclure l’Algérie de la liste des pays avec lesquels elle rouvrira ses frontières. … lire la suite

Depuis quelques jours les contaminations au coronavirus (Covid-19) ont explosé en Algérie, un record de 475 cas en 24 heures. … lire la suite

Suite à l’importante hausse des contaminations du Covid-19 et la saturation de l’hôpital central Les Sœurs Bedj de Chlef, le personnel soignant a, plus que jamais, besoin de volontaires. … lire la suite

Le Ministère de l’Intérieur , des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé aujourd’hui jeudi, dans un communiqué, qu’un confinement partiel entrera en vigueur à partir de vendredi prochain 10 juillet, à travers 10 communes de la wilaya de Tipaza, de 13 heures à 5 heures le lendemain, et ce pour une durée de quinze jours, dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du Coronavirus, … lire la suite

Le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout se poursuit, ce jeudi, pour le quatrième jour consécutif au Tribunal de Sidi M’hamed à Alger, avec les plaidoiries de la défense. … lire la suite

Des centaines d’Algériens, des mères, des pères, et des enfants, bloqués jusqu’à ce jour hors du territoire algérien, ont sollicité le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, pour les rapatrier vers leur pays. … lire la suite

La date de l’Aïd al-Adha ( Aid Lekbir) 2020 est désormais connue en France. Cette célébration du sacrifice aura lieu cette année, le vendredi 31 juillet 2020, selon le Conseil théologique musulman de France (CTMF). … lire la suite

Le Service européen pour l’action extérieure (eeas) de l’Union Européenne a annoncé ce jeudi 9 juillet, qu’une enveloppe financière devra être allouée à l’Algérie, dans la lutte contre l’épidémie du Covid 19. … lire la suite

Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé, ce jeudi dans un communiqué, de nouvelles mesures de confinement partiel et ciblé dans la wilaya de Ouargla. … lire la suite

Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a fait état, ce jeudi, de 460 nouveaux cas, 10 nouveaux décès et 308 nouvelles guérisons, tous enregistrés au cours des dernières 24 heures. … lire la suite

Le grand artiste algérien « Cheb Khaled » a déclaré, ce 8 juillet, son grand rêve de voir une union entre les trois pays du Maghreb. … lire la suite

La situation pandémique en Algérie s’aggrave du jour en jour, le nouveau bilan du Coronavirus comptabilise ce jeudi 09 juillet en Algérie, 460 nouveaux cas de contamination pour 10 nouveaux décès, a indiqué à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. … lire la suite

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, à l’émission « L’invité de la rédaction » de la chaîne 3, le Docteur, Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité Scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie, a déclaré qu’il existe une faille quelque part que ça soit au niveau politico administrative ou niveau sanitaire en Algérie. … lire la suite

Le ministère de la Jeunesse et des sports a rendu, ce jeudi dans un communiqué, sa décision concernant la reprise des entraînements et des compétitions sportives. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a nommé, ce jeudi, le général Omar Tlemceni au poste du commandant de la quatrième région militaire à Ourgla, en remplacement du défunt Hassan Alimia, indique un communiqué de la présidence. … lire la suite

Dr Bekkat Berkani, membre du Comité Scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie a déclaré ce jeudi que, face au rebond important et inquiétant de l’épidémie, la solution la plus indiqué reste le confinement ciblé et étudié. … lire la suite

Le président de la Fédération nationale des agences immobilières (FNAI) Noureddine Manasri, a affirmé que le prix des logements sur le marché immobilier algérien a considérablement baissé, suite à la pandémie du Coronavirus. … lire la suite

Une infirmière travaillant pour l’hôpital public hospitalier (EPH) dans la commune d’Ain Al Kabira (27 km au nord de Sétif) est décédée, dans la nuit de mercredi à jeudi, d’une infection par le nouveau Coronavirus (Covid-19), selon les informations communiquées par les responsables du secteur. … lire la suite

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahmane Benbouzid s’est rendu, hier mercredi après midi, à Biskra qui connaît une inquiétante recrudescence des cas confirmés et de décès de coronavirus (covid-19) suscitant des craintes et colère chez la population qui a réclamé des éclaircissements sur l’évolution dramatique de la situation épidémiologique dans la wilaya. … lire la suite

La compagnie aérienne Turkish Airlines a ajouté ces derniers jours des dates pour desservir l’Algérie et le Maroc durant la période juillet-août. … lire la suite

Dans un sit-in de protestation organisé hier, le personnel paramédical de l’EPH de Sour El-Ghozlane, de la wilaya de Bouira ont exprimé leur ras-le-bol et leur colère, en raison du manque flagrant de moyens de protection contre le coronavirus (Covid-19) au sein de l’établissement. … lire la suite

Lors de la clôture de la session parlementaire ordinaire 2019-2020 du Conseil de la Nation, président du Conseil par intérim, Salah Goudjil a répondu aux dernières déclarations de Marine Le Pen, présidente du parti de l’extrême droite française. … lire la suite

Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé, ce jeudi dans un communiqué, de nouvelles mesures de confinement partiel et ciblé dans la wilaya d’El Taref. … lire la suite

Après la Tunisie, le Maroc est le deuxième pays maghrébin à annoncer la réouverture partielle de ses frontières aériennes et maritimes à partir du 14 juillet prochain. … lire la suite

Le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout, se poursuit ce jeudi au tribunal Sidi M’hamed, avec les plaidoyers de la défense. Lors de l’audience d’hier, le représentant du trésor public a révélé l’énorme préjudice financier causé par les mis en cause. … lire la suite

Le Chef de l’etat Abdelmadjid Tebboune, préside, jeudi, une séance de travail consacrée à l’examen de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays « à la lumière de l’augmentation du nombre de cas confirmés de la Covid-19 », indique un communiqué de la Présidence de la République. … lire la suite