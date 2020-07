Coronavirus Algerie : Benbouzid s’exprime sur la situation à Biskra

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahmane Benbouzid s’est rendu, hier mercredi après midi, à Biskra qui connaît une inquiétante recrudescence des cas confirmés et de décès de coronavirus (covid-19) suscitant des craintes et colère chez la population qui a réclamé des éclaircissements sur l’évolution dramatique de la situation épidémiologique dans la wilaya.

En effet, et en marge de la visite de travail du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, hier dans la wilaya de Biskra, il a déclaré que : » Biskra a grandement souffert durant les derniers jours en raison de l’épidémie, ce qui a suscité l’inquiétude des équipes médicales’’ relevant ‘’qu’il était nécessaire de venir et évoquer de prés les préoccupations des staffs médicaux d’autant plus que cette situation affectait les capacités d’accueil et le rendement des services de réanimation’’.

Dans le même contexte, le ministre Abderahmane Benbouzid a ajouté : » le secteur de la santé de la wilaya fait face à de multiples problèmes qui s’expliquent entre autres par une mauvaise gestion de la situation et des malentendus entre l’administration et les staffs médicaux’’, promettant toutefois de résoudre les préoccupations soulevées à condition de lui laisser un peu de temps.

À cet égard, Benbouzid a révélé qu’afin d’offrir une prise en charge optimale aux malades dans cette wilaya, les services hospitaliers concernés par la prise en charge des patients atteints du coronavirus ont été dotés de respirateurs artificiels et d’autres appareils de réanimation, tandis que le laboratoire de l’hôpital Dr Saadane de Biskra sera équipé d’une machine PCR pour le dépistage de la Covid-19 et elle sera opérationnelle dès jeudi.

Rédaction d’Algérie360