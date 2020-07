Chlef : Le personnel de santé fait appel aux volontaires

Suite à l’importante hausse des contaminations du Covid-19 et la saturation de l’hôpital central Les Sœurs Bedj de Chlef, le personnel soignant a, plus que jamais, besoin de volontaires.

En effet, la direction de la santé de la wilaya de Chlef a lancé, hier 8 juillet, un appel urgent aux volontaires afin de venir en aide aux équipes médicales et paramédicales en place ainsi qu’aux les agents d’accompagnement. Cet appel concerne les personnels de santé des autres structures sanitaires de la région, les spécialistes et médecins généralistes en activité ou à la retraite, les aides-soignants, les administratifs, les agents de sécurité et de nettoiement.

Un bureau d’inscription des volontaires a été ouvert, à ce propos, au niveau de la direction de la santé de la wilaya. Il est vrai que cet appel à l’aide intervient au moment où le personnel soignant de l’hôpital est dépassé par le nombre de plus en plus élevé de cas suspects du virus aux services des urgences et des consultations.

