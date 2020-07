Un chef de service de l’hôpital de Sétif emporté par le coronavirus

Le chef du service de radiologie, relevant du service des urgences au Centre hospitalière Mohamed Abdennour Saadna de Sétif, Rafaoui Mourad est décédé mercredi matin d’une infection par le nouveau Coronavirus (Covid-19).

Le défunt âgé de 56 ans avait été transféré au service de réanimation du même centre hospitalier lundi dernier après que son état de santé se soit détérioré en raison de son infection par Covid-19 avant qu’il succombe au virus ce matin.

Rafoui Mourad est considéré comme l’un des soldats de la blouse blanche qui étaient dans les premiers rangs face à la pandémie de Coronavirus depuis son apparition à Sétif.

Mercredi matin, une pause a été consacrée à l’âme du défunt par tous ses collègues travaillant dans le même hôpital avant d’effectuer la prière D’El Djanaza , son corps a été emmené pour être enterré au cimetière de Sidi Haidar (à l’est de Sétif). Il est à noter que le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Sétif, Salim Rakam, avait confirmé dimanche dernier dans un communiqué que 155 cas positifs de Covid-19 avaient été enregistrés dans les rangs du personnel médical et paramédical et des travailleurs du secteur de Santé, faisant deux (2) décès.

Le ministre de la Santé et de la Population a récemment révélé dans un communiqué de presse le décès de 26 employés du secteur de la Santé et l’infection de 1515 par le Coronavirus au niveau du territoire national.

Rédaction d’Algérie360