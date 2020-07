Tribunal Sidi M’hamed : lourd réquisitoire contre Ouyahia, Sellal et Tahkout  

Le procureur général auprès du tribunal Sidi M’hamed a prononcé, ce mercredi son réquisitoire contre les accusés dans le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout.

16 ans de prison ferme et 2 millions de dinars d’amende avec saisie de tous les biens, ont été requis à l’encontre du principal mis en cause Mahieddine Tahkout.

15 ans de prisons ferme et 8 millions de dinars d’amende, avec saisie des biens, ont été requis contre chacun des deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

10 ans et deux millions de dinars contre l’ancien P-dg de l’ETUSA Abdelkader Benmiloud, 20 ans et 8 millions de dinars d’amende contre l’ancien premier ministre en fuite à l’étranger Abdesslam Bouchouareb.

Le parquet a également requis 10 ans de prison ferme et 2 millions de dinars d’amende contre chacun des anciens ministres Youcef Yousfi, Abdelghani Zaalane et Ammar Ghoul.

12 ans de prison et 8 millions de dinars d’amende, 8 ans de prison et 5 millions de dinars d’amende ont été requis, respectivement contre les frères du principal accusé, Rachid et Hamid Tahkout. Et 10 ans de prison ferme avec une amende de 5 millions à l’encontre de Bilal Tahkout, le fils de Mahieddine.

Rédaction d’Algerie360