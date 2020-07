Béjaïa : Merzoug Touati, Yanis Adjlia et Amar Beri libres aujourd’hui

Le verdict vient de tomber au tribunal de Bejaia dans le procès des détenus, Touati Merzoug, Yanis Adjlia et Amar Beri, ils sont condamnés à une amende de 100 000 Da pour atteinte à la personne du Président de la République, et relaxe pour toutes les autres accusations, annonce Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD).

Par conséquent, Touati Merzoug, Yanis Adjlia et Amar Beri seront libres aujourd’hui et quitteront la prison cette aprés midi, précise la même source.

Pour rappel, Merzoug Touati est accusé d’incitation à attroupement, publication et distribution de publications pouvant porter atteinte à l’unité nationale, mettre la vie d’autrui (des autres personnes) en danger durant la période du confinement, tandis que Yanis Adjlia est poursuivi pour incitation à attroupement non armé, publication pouvant porter atteinte à l’intérêt national, mettre la vie d’autrui (des autres personnes) en danger durant la période du confinement. De sa part Amar Beri est accusé d’atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué, incitation à attroupement non armé, mettre la vie d’autrui (des autres personnes) en danger durant la période du confinement.

À noter que, le procureur avait requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 Da chacun lors du procès mercredi 1 juillet.

