Rassemblement à l’hôpital de Biskra : Le personnel soignant exprime son ras-le-bol

Le personnel soignant tire la sonnette d’alarme, le nombre de patients atteints du Coronavirus (Covid-19) augmente de jour en jour et d’une manière inquiétante dans la wilaya de Biskra, elle est en passe de devenir un foyer important de propagation de ce virus mortel en Algérie suite à l’inquiétante recrudescence des cas confirmés et de décès de coronavirus lors des derniers jours.

Le personnel médical, médecins, paramédicaux et agents administratifs du service assurant la prise en charge des cas de contamination au coronavirus ont organisé un sit-in sur leur lieu de travail pour dénoncer la dégradation de leurs conditions d’exercice, le manque d’équipements et la sourde oreille des responsables locaux de la santé, dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux plusieurs voix de médecins du personnel médical réclament la mise en place de mesures spéciales pour cette wilaya afin d’y circonscrire et de stopper la propagation de cette maladie et mettre terme a cette catastrophe qui menace toute la région, ils ont évoqué plusieurs soucis, imperfections et insuffisances liées à l’exercice de leur devoir envers les patients notamment dans le service spécial Covid-19.

Les protestataires ont lancé des appels aux autorités concernées et au ministère de la Santé afin de venir en aide en urgence a cette région marginalisée, le ras le bol est général et les soignants et para-médicaux n’attendent pas grand-chose des autorités locales de la santé, censé apporter une réponse à leurs revendications. Ils tentent, tant bien que mal, de maintenir la pression pour faire valoir leurs revendications.

Pour rappel, la wilaya de Biskra a enregistré au bilan D’hier une forte hausse de nombre de cas confirmés et de décès du Coronavirus avec 45 nouveaux cas infectés en seulement 24 heures, elle comptabilise au total 327 cas confirmés.

Rédaction d’Algérie360