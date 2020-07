L’international algérien El Melali placé en garde à vue en France

L’international algérien Farid El Melali, a été placé, ce mercredi 8 juillet, en garde à vue au commissariat d’Angers, à l’ouest de la France.

Selon le procureur de la République d’Angers, le joueur algérien est poursuivi pour exhibition sexuelle. El Melali a été Convoqué ce matin et il a reconnu les faits.

Déjà poursuivi pour exhibition sexuelle le 4 mai dernier, le jeune joueur algérien est poursuivi dans une deuxième affaire qui remonte au mois d’avril.

Cette fois-ci, la victime est une jeune femme de 25 ans. Après avoir reconnu Farid El Melali, dans le journal, le 4 mai dans sa première affaire pour des faits similaires, la victime a décidé de déposer plainte.

Elle a raconté, selon le journal ouest-france, qu’un homme s’est masturbé à deux reprises, les 16 et 17 avril, devant elle, alors qu’elle se trouvait à la fenêtre de son appartement, dans un immeuble du centre-ville d’Angers.

Avec ces deux affaire l’attaquant de Angers-SCO encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour « exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ».

