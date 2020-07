Dépistage coronavirus en Algérie : Les annonces de Benbouzid

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahman Benbouzid, a souligné que la situation épidémiologique en Algérie due à l’infection par le Coronavirus (Covid-19) est aujourd’hui en constante amélioration par rapport à ce qui était le cas ces derniers jours.

Le ministre de la Santé a déclaré lors de sa visite aujourd’hui dans la wilaya d’El Oued, sans donner de chiffres, que « la situation épidémiologique n’est pas préoccupante, et elle s’est globalement améliorée par rapport aux derniers jours ».

Malgré cette amélioration notable, a-t-il dit, son ministère a également élaboré une nouvelle stratégie de santé conforme à la situation épidémiologique actuelle et future. La stratégie consiste, selon lui, à «créer un laboratoire de dépistage et d’analyse du VIH dans toutes les wilayas du pays, ainsi qu’à former des médecins à la maladie de Coronavirus (covid-19) ».

Le ministre de la Santé a également révélé que de nombreux laboratoires privés ont collaboré aux côtés de l’État et du patient pour effectuer des analyses de détection du Coronavirus affirmant toutefois les laboratoires privés avaient contribué à gagner du temps et des efforts, ajoutant que tous les laboratoires qui étaient aux côtés de l’État dans cette crise seront récompensés.

