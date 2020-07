Les déclarations de Tebboune au sommet de l’OIT sur le coronavirus

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a participé, ce mercredi 8 juillet, par visioconférence au Sommet mondial de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le coronavirus (Covid-19) et le monde du travail.

Dans une allocution M. Tebboune a appelé à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les pays en développement dans leur politique visant à gérer la période post-Covid19 (Coronavirus), à travers l’allégement du fardeau des dettes et l’augmentation du financement des investissements dans ces pays.

« le continent africain vient en tête des pays impactés matériellement par le coronavirus qui menace d’approfondir sa vulnérabilité et d’affaiblir son développement », a affirmé le chef de l’Etat, appelant le système des Nations-Unies ainsi que les institutions économiques et financières internationales à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les pays en développement, particulièrement en Afrique, dans leur politique visant à gérer la période post-Covid19, à travers l’allégement du fardeau des dettes et l’augmentation du financement des investissements dans ces pays.

Les « défis, auxquels nous ferons face dans les années à venir, nous obligent à consentir des efforts soutenus pour parvenir à une concordance, aussi large que possible, des vues concernant l’avenir du travail, et je demeure convaincu de notre capacité à réaliser cette concordance, en vue de déterminer les voies à même de concrétiser les objectifs de la Déclaration du centenaire de notre Organisation, qui visent à assurer la protection sociale à tous les travailleurs, dont la garantie des droits fondamentaux au travail, et ce, dans la perspective de consacrer le travail décent », a ajouté M. Tebboune.

« Notre priorité à présent, est d’œuvrer, ensemble, à la prévention de la propagation de cette pandémie et à la préservation de la vie de nos concitoyens, ainsi qu’à l’édification d’économies génératrices d’emplois, fondées sur les principes de stabilité et de justice sociale », a souligné le chef de l’Etat.

Redaction d’Algerie360