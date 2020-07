Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 8 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 475 nouvelles contaminations au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 17348, celui des décès à 978, alors que le total des patients guéris passe à 12329.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 8 juillet 2020 :

L’Algérie a importé, en 2019, 24.786 bouteilles de champagne pour une valeur de 372 364 euros. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a participé, ce mercredi 8 juillet, par visioconférence au Sommet mondial de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le coronavirus (Covid-19) et le monde du travail. … lire la suite

L’international algérien Farid El Melali, a été placé, ce mercredi 8 juillet, en garde à vue au commissariat d’Angers, à l’ouest de la France. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce mercredi, une petite baisse au bilan quotidien de contaminations au Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Depuis plus d’une semaine les contaminations au coronavirus (Covid-19) ne cessent d’augmenter en Algérie, atteignant ce mercredi un record de bilan quotidien. … lire la suite

Titulaire face à Newcastle, l’international algérien, Riyad Mahrez s’est illustré, ce mercredi 8 juillet, avec son équipe pour le compte de la 34e journée de Premier League. … lire la suite

Le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghoulamallah, s’est exprimé, ce mercredi 8 juillet, sur le rituel de Sacrifice de l’Aïd El Adha qui coïncide cette année avec la pandémie du coronavirus. … lire la suite

Les tunisiens et leurs conjoints résidents légalement en Tunisie sont autorisés à franchir les frontières terrestres entre l’Algérie et la Libye depuis l’ouverture partielle de ces dernières hier mardi 7 juillet. … lire la suite

Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a révélé, ce mercredi 8 juillet, que le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avait accordé une assiette de terrain à la Banque d’Algérie (BA) pour la construction d’une nouvelle imprimerie de billets. … lire la suite

Un médecin spécialiste au CHU D’El Oued a dénoncé, devant le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, l’absence des responsables au sein de la structure, notamment au services dédiés au coronavirus. … lire la suite

Le personnel soignant tire la sonnette d’alarme, le nombre de patients atteints du Coronavirus (Covid-19) augmente de jour en jour et d’une manière inquiétante dans la wilaya de Biskra, elle est en passe de devenir un foyer important de propagation de ce virus mortel en Algérie suite à l’inquiétante recrudescence des cas confirmés et de décès de coronavirus lors des derniers jours. … lire la suite

469 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 235 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ce dimanche à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

La maladie du Coronavirus poursuit sa progression significative en Algérie depuis plus d’une de 15 jours, au bilan du mercredi 08 juillet, (469) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), ainsi que 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures annonce aujourd’hui à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

Le passeport biométrique algérien permet aux algériens de voyager dans 51 pays sans avoir recours au visa, ou en se faisant délivrer un visa à l’arrivée. … lire la suite

Le chef du service de radiologie, relevant du service des urgences au Centre hospitalière Mohamed Abdennour Saadna de Sétif, Rafaoui Mourad est décédé mercredi matin d’une infection par le nouveau Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le procureur général auprès du tribunal Sidi M’hamed a prononcé, ce mercredi son réquisitoire contre les accusés dans le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout. … lire la suite

l’Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a signalé cinq vols de rapatriement en provenance de l’Algérie ayant atterri en France entre le 16 et le 27 juin, dont trois à Lyon. … lire la suite

Le Procès de Mahieddine Tahkout se poursuit au tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Hier, le juge a auditionné l’ancien P/DG de L’Établissement de transport urbain et suburbain d’Alger ETUSA Abdelkader Benmiloud. … lire la suite

L’Algérie a obtenu la 92e place sur 109 au classement 2020 des pays d’après leur passeport. … lire la suite

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est prononcé, hier mardi, sur la transmission par l’air du Covid-19, après qu’un groupe de 239 scientifiques internationaux a sonné l’alarme sur ce mode de contagion. … lire la suite

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahman Benbouzid, a souligné que la situation épidémiologique en Algérie due à l’infection par le Coronavirus (Covid-19) est aujourd’hui en constante amélioration par rapport à ce qui était le cas ces derniers jours. … lire la suite

Le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui mercredi au siège de la présidence à Alger l’ambassadrice du Royaume de Suède, Marie-Claire Sward Capra, qui lui rendait une visite d’Adieu au terme de sa mission diplomatique en Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence. … lire la suite

Lors d’une réunion du comité scientifique chargé de suivi de l’épidémie et la commission des fatwas du ministère des Affaires religieuses, plusieurs points en lien avec les risques de propagation de virus durant la célébration de l’Aïd El Adha ont été soulevés. … lire la suite

Lors d’une réunion urgente avec les directeurs régionaux de la wilaya de Sétif et des wilayas avoisinantes, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des instructions pour assurer l’approvisionnement du marché après la décision d’imposer un confinement partiel dans 18 communes de la wilaya de Sétif en vue d’endiguer la pandémie de COVID-19. … lire la suite

Suite aux grèves de décembre dernier et à la pandémie du Covid-19, le magasin iconique du XVIIIe arrondissement de Paris « Tati » a annoncé sa fermeture définitive. … lire la suite

Le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout se poursuit au tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Lors de l’audience d’hier mardi, plusieurs membres de la famille du principal mis en cause ont passé à la barre. … lire la suite

Le verdict vient de tomber au tribunal de Bejaia dans le procès des détenus, Touati Merzoug, Yanis Adjlia et Amar Beri, ils sont condamnés à une amende de 100 000 Da pour atteinte à la personne du Président de la République, et relaxe pour toutes les autres accusations, annonce Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD). … lire la suite

Après la décision de fermeture de plusieurs marchés aux bestiaux, considérés comme terrain propice pour la propagation de l’épidémie du coronavirus, les éleveurs de bétail craignent la faillite et revendiquent l’ouverture précoce des espaces de vente. … lire la suite

Le groupe sanguin pourrait bien constituer un facteur de contagion du Covid-19, tout comme un âge avancé, le diabète ou une pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. … lire la suite

En Tunisie, le ministère de l’Énergie, des Mines et de la Transition énergétique a annoncé, hier mardi, une révision à la baisse pour la quatrième fois consécutive des prix à la vente de certains produits pétroliers finis importés et raffinés localement, à partir d’hier soir à minuit, annonce plusieurs médias Tunisiens. … lire la suite

L’économie algérienne fait partie des quatre plus grandes économies du continent qui devraient être touchées par la récession, selon les prévisions de la Banque africaine de développement (BAD). … lire la suite

Une chaleur caniculaire va affecter, aujourd’hui mercredi, 2 wilayas du Sud et 9 autres de le l’Ouest du pays avec des températures atteignant ou dépassant localement 48 degrés Celsius pour la région sud et entre 40 et 44 degrés Celsius pour la région Ouest , indique l’Office national de météorologie (ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS). … lire la suite