Visa Grande Bretagne : TLS Contact annonce la reprise de ses services

La reprise des services de visas et d’immigration est prévue pour la semaine prochaine à partir du 12 juillet 2020.

TLS Contact a annoncé ce lundi 6 juillet dans un communiqué la réouverture des services de visas et d’immigration au Royaume-Uni à dater du 12 juillet prochain à Alger et Oran.

« La reprise progressive des services d’immigration et de visas du Royaume-Uni et nos centres de demande visa à Alger et Oran rouvrirons le 12 Juillet 2020. Pour connaître les jours et les heures d’ouverture de nos centres, veuillez consulter nos sites web », lit-on dans le même communiqué.

Concernant les nouvelles demandes de visa, la même source a affirmé la disponibilité d’un tableau de réservation de rendez-vous.

Rédaction d’Algérie360.