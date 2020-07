Assassinat d’une avocate à Bouira : Tebboune réagit

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a réagi, ce mardi soir, à l’Assassinat de la jeune avocate de Bouira, Tarafi Yasmine.

En effet, M. Tebboune a réagi au meurtre de la jeune avocate sur son compte Tweeter. « Face à l’assassinat lâche dont a été victime aujourd’hui l’avocate Tarafi Yasmine à Bouira, nous ne pouvons que nous incliner devant son esprit pur, priant dieu d’apporter à sa famille la patience et le réconfort. Mes sincères condoléances à sa famille et à tous les avocats, nous appartenons à Dieu et à Lui nous revenons », a écrit le chef de l’Etat.

أمام الإغتيال الجبان الذي راحت ضحيته اليوم، المحامية طرافي ياسمين بالبويرة وهي في مقتبل العمر، لا يسعنا إلا أن ننحني أمام روحها الطاهرة، متضرعين للمولى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان.تعازيّ الخالصة لعائلتها وأسرة المحامين قاطبة،إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 7, 2020

La jeune avocate de 28 ans a été retrouvée morte dans son véhicule sur la route nationale n° 18 entre les communes d’Ain Bassam Bir Ghbalou, dans la wilaya de Bouira.

Selon plusieurs sources concordantes, il s’agit d’un crime organisé par des personnes de sa région, qui ont été arrêtés et sont actuellement sous enquête judiciaire.

Redaction d’Algerie360