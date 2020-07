Le président brésilien Jair Bolsonaro testé positif au Covid-19

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé avoir été testé positif au Coronavirus.

Lors d’un entretien avec plusieurs chaînes de télévision, le chef de l’Etat brésilien âgé de 65 ans a annoncé sa contamination au coronavirus. « Le résultat positif (du test) vient d’arriver » a-t-il déclaré. Participant, sans masque, à plusieurs événements publics, le chef de l’état brésilien n’a cessé de minimiser la gravité de la pandémie qui a déjà causé 65.000 mort au Brésil.

« J’avais 38 degrés de fièvre, mais mes poumons étaient propres. Les médecins m’ont donné de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine (un antibiotique) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien » a précisé M. Bolsonaro.

Cependant, il a annoncé qu’il travaillerait désormais le plus possible par visioconférence afin d’éviter la propagation du virus.

