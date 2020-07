Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 7 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 475 nouvelles contaminations au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 16879, celui des décès à 968, alors que le total des patients guéris passe à 12094.

Voici les principaux événements de journée du mardi 7 juillet 2020 :

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a réagi, ce mardi soir, à l’Assassinat de la jeune avocate de Bouira, Tarafi Yasmine. … lire la suite

Deux navires de Sonatrach Petroleum Corporation BVI (SPC-Sonatrach), filiale du groupe Sonatrach, chargés de carburant, ont été « mis sous séquestre », il y a quelques jours par le Liban. … lire la suite

La figure du mouvement populaire (Hirak) Karim Tabbou est sorti, jeudi dernier, de la prison de Kolea (Tipaza). … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce mardi 7 juillet, une séance de travail ayant regroupé le Premier ministre Abdelaziz Djerad et les membres du Gouvernement concernés par l’élaboration du plan national de relance socio-économique. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce mardi, un nouveau record de contaminations au Coronavirus (Covid-19) depuis le début de la pandémie en Algérie. … lire la suite

Le président de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), Cherif Mellal, a été condamné, ce mardi 7 juillet, à de la prison ferme. … lire la suite

L’aéroport international de Marseille-Provence a annoncé la réouverture de nombreuses lignes vers plusieurs destinations, dont l’Algérie durant la saison festive. … lire la suite

Le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour corruption, a repris, ce mardi 7 juillet, au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, avec l’audition de son fils Bilel et plusieurs accusés. … lire la suite

Depuis quelques jours, les contaminations sont reparties en forte hausse à travers le pays, ce qui pousse les experts en charge de la lutte contre la pandémie à s’opposer fermement à la réouverture des frontières algériennes. … lire la suite

Les titulaires de visas Schengen non utilisés à cause de la suspension des vols en raison de la pandémie du Covid-19 peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée. … lire la suite

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé avoir été testé positif au Coronavirus. … lire la suite

Le rituel du sacrifice de l’Aïd El Adha, qui coincide avec la recrudescence de l’épidémie du coronavirus, risque de poser un sérieux problème cette année. La commission de Fatwa relevant du ministère des Affaires religieuses … lire la suite

Après la demande de l’Algérie au gouvernement Français de présenter des excuses officielles pour tourner la page du passé colonial et apaiser les relations conflictuelles entre les deux pays, Marine Le Pen, présidente du parti de l’extrême droite française, le Rassemblement national (RN) en l’occurrence, a vite réagi en publiant un post sur Twitter qui s’en prend directement au gouvernement Algérien. … lire la suite

Suite à une importante hausse des cas du coronavirus, le wali de Médéa a ordonné, le 30 juin dernier, la fermeture jusqu’à nouvel ordre de tous les marchés hebdomadaires aux bestiaux. … lire la suite

L’Organisation des avocats de la wilaya de Bouira a révélé aujourd’hui le 07 juillet dans un communiqué que les personnes soupçonnées d’être impliquées dans le meurtre de l’avocate Me Tarafi Yasmine ont été arrêtées ce lundi. … lire la suite

Le président de l’association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCAA) El Hadj Tahar Boulenouar a déclaré hier lundi que plus de 50 000 cafés et restaurants menacés de déclarer faillite suite aux mesures de confinement. … lire la suite

Hospitalisé depuis plusieurs mois, l’acteur canadien Nick Cordero a développé plusieurs complications liées au coronavirus et a plongé dans le coma avant de succomber au virus. … lire la suite

Le taux de mortalité liée au coronavirus en France représente en premier lieu les personnes d’origine maghrébine. … lire la suite

Tarafi Yasmine, avocate et membre de l’organisation des avocats de Bouira, a été retrouvé morte dans son véhicule sur la route nationale n° 18 entre les communes d’Ain Bassam Bir Ghbalou, dans la wilaya de Bouira. … lire la suite

Un jeune ingénieur algérien a développé, avec des moyens très limités, un système 100% algérien de navigation qui permet au véhicule d’être totalement autonome. … lire la suite

Le secteur de la santé de la wilaya de Biskra a été ébranlé par la nouvelle de la mort de 3 médecins à la suite d’une infection par le nouveau coronavirus Covid-19. … lire la suite

Un mouvement de protestation et de colère a été observé hier par les médecins et paramédicaux de l’hôpital Saïd-Aouamri de Bougâa, situé au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Sétif, pour dénoncer les conditions difficiles dans lesquelles ils exercent leur travail, faute du manque des moyens de protection, et l’absence des conditions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel médical face à une propagation inquiétante de la pandémie du Coronavirus Covid-19 à Sétif. … lire la suite

À Oran, les employés de la grande poste, située au centre-ville ont fermé la structure, hier lundi, suite au décès d’un cadre, suspecté atteint du nouveau coronavirus, indiquent plusieurs sources concordantes. … lire la suite

La reprise des services de visas et d’immigration est prévue pour la semaine prochaine à partir du 12 juillet 2020. … lire la suite

De nouvelles mesures de confinement partiel et ciblé ont été annoncées ce mardi pour 18 communes de la wilaya de Sétif, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. … lire la suite

Une canicule est annoncée dans certaines wilayas du Sud du pays, à partir de mercredi jusqu’au jeudi, indique le Centre national des Prévisions météorologiques, dans un Bulletin météorologique spécial (BMS). … lire la suite

L’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia a été auditionné hier lundi, au tribunal Sidi M’hamed dans le cadre du procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec la corruption. … lire la suite

Trois femmes ont agressé verbalement et physiquement, le soir du jeudi 2 juillet, une femme médecin au niveau du CHU Constantine. … lire la suite

L’écrivain sociologue Farès Cherfeddine Choukri a été arrêté hier par les services de sécurité de la wilaya de Biskra annonce le Comité National pour la Libération des Détenus CNLD. … lire la suite

Le Maroc a nommé, hier lundi 6 juillet lors d’un conseil des ministres, un nouvel ambassadeur en Algérie, indique un communiqué du palais royal. … lire la suite