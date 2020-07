Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 6 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 463 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 16404, celui des décès à 959, alors que le total des patients guéris passe à 11884.

Voici les principaux événements de journée du lundi 6 juillet 2020 :

Quatre employés du Centre hospitalo-universitaire d’Oran ont été suspendus pour avoir remis par erreur aux familles les dépouilles de deux personnes décédées du Coronavirus. … lire la suite

L’homme aux 500 musiques de film, le grand maestro italien Ennio Morriceno, s’est éteint aujourd’hui. Cette tragique perte a secoué le monde de la musique et du cinéma et a suscité d’innombrables réactions des quatre coins du monde, entre autres celles des politiciens italiens. … lire la suite

La Commission de la Fetwa relevant du ministère des Affaires religieuses, s’est réunie, ce lundi 6 juillet, avec plusieurs membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19, dont Dr. Djamel Fourar, pour le renforcement des mesures préventives face au coronavirus en prévision à la fête de l’Aïd el Adha. … lire la suite

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a effectué, ce lundi 6 juillet, une visite de travail et d’inspection à la wilaya de Annaba. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce lundi, un nouveau record de contaminations au Coronavirus (Covid-19) depuis le début de la pandémie en Algérie. … lire la suite

Des dizaines d’habitants de Los Nietos dans la province de Murcie ont manifesté, dimanche 5 juillet, contre la présence de sans-papiers algériens dans leur ville. … lire la suite

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, ce lundi 6 juillet, le lancement d’une plate-forme numérique, destinée notamment à réduire les délais des rendez-vous en radiothérapie pour les cancéreux. … lire la suite

Le bloguer algérien résidant en France, Amir Boukhors, connu sous le nom de «Amir DZ», a été arrêté et présenté, ce lundi 6 juillet 2020, devant les enquêteurs de la Brigade Centrale de Répression de la cybercriminalité Informatique de Nanterre (Paris). … lire la suite

La décision de réouverture des frontières jordaniennes au tourisme médical à plusieurs pays dont l’Algérie, a été annoncé ce dimanche. … lire la suite

La régularisation des émigrés clandestins en France a encore une fois été évoqué par le nouveau maire de Grenoble. … lire la suite

463 nouveaux cas, 7 nouveaux décès et 225 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établis sur les dernières 24 heures, présenté ce lundi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie, relevant du ministère de la Santé. … lire la suite

Le Coronavirus continue de progresser en Algérie, le décompte officiel annoncé par le porte-parole du comité scientifique du suivi du Coronavirus en Algérie, Djamel Fourar, aujourd’hui lundi 06 juillet, fait état de 463 nouvelles contaminations et Sept (7) nouveaux décès, lors des dernières 24 heures. … lire la suite

Les services de la wilaya d’Alger ont décidé la suspension temporaire des actes de mariage, comme mesure préventive contre la propagation du nouveau coronavirus … lire la suite

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a vite réagit à la publication postée par le champion olympique, Taoufik Makhloufi, faisant état de sa colère pour dénoncer l’immobilisme des autorités algériennes car il n’a pas pu quitter l’Afrique du Sud où il s’entraînait en vue des Jeux olympiques de Tokyo. … lire la suite

Le dossier du frère et conseiller du président déchu, Saïd Bouteflika devrait être ouvert prochainement devant un tribunal civil. Le procès sera en lien avec sa gestion des affaires de l’État durant les cinq dernières années. … lire la suite

Une vingtaine de malades du Covid-19 ont été hospitalisés après le rapatriement en provenance de l’Algérie, parmi eux, trois sont en réanimation et un est décédé. … lire la suite

La Déclaration du Premier Novembre continue à susciter de la polémique quant à son interprétation. Cette fois-ci, c’est le secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Mohand Ouamar Benlhadj, qui revient sur des interprétations « idéologiques » de certains passages. … lire la suite

Hospitalisé depuis quelques jours dans un hôpital espagnol, un Algérien sans-papier atteint du Covid-19 s’est échappé de l’hôpital à l’aube du dimanche dernier, annonce plusieurs médias espagnols. … lire la suite

Le CHU d’Oran a été bouleversé, samedi dernier, par le scandale d’une permutation des cadavres de deux victimes du Covid-19. … lire la suite

Des milliers de musulmans à travers le monde attendent de savoir s’ils pourront et comment effectuer le Hadj 2020 cette année, et face à cette conjoncture difficile que traverse le monde entier en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus, l’Arabie Saoudite a annoncé plusieurs mesures restrictives de préventions et de précaution pour contenir la propagation du Covid-19, interdisant notamment les rassemblements de pèlerins lors du Hadj 2020. … lire la suite

L’aéroport international d’Istanbul a établi un centre de tests du virus COVID-19 qui permettra aux passagers d’effectuer des tests pour la somme de 110 lira turques, soit environ 16 dollars. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a indiqué, ce lundi lors d’une conférence de presse, que le retour au confinement total n’est pas envisagé en ce moment. … lire la suite

Inquiétante recrudescence des cas confirmés et de décès de coronavirus dans la wilaya de Biskra, qui est en passe de devenir un foyer important de propagation de ce virus mortel sur le territoire national, tandis que les autorités de la wilaya ont procédé au reconfinement de neuf communes, les plus touchées par la pandémie, et de fermer les marchés hebdomadaires, les centres commerciaux, ainsi que les points de vente de cheptel. … lire la suite

Air France, Transavia, ou encore ASL Airlines proposent des vols quotidiens de rapatriement au départ de l’Algérie pour les ressortissants français bloqués en Algérie suite à la fermeture des frontières à cause de la pandémie. … lire la suite

Le général à la retraite Hocine Benhadid, remis en liberté provisoire en janvier dernier après plusieurs mois de détention, a été invité hier à la cérémonie organisée par le ministère de la Défense à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. … lire la suite

Plusieurs pays à travers le monde ont constaté une hausse alarmante des cas de contaminations du COVID-19. Certains États ont renforcé leur stratégie, tandis que d’autres ont du mal à maîtriser la pandémie. … lire la suite

Le procès du journaliste militant Fodil Boumala, été renvoyé aujourd’hui au 23 Juillet prochain au tribunal de Dar Elbeida, annonce le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD). … lire la suite

Le Tribunal Sidi Mhamed ouvrira ce lundi le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout. Il s’agit de l’affaire du montage automobile et des contrats du transport universitaire et urbain. … lire la suite

La canicule continuera d’affecter les wilayas du Sud du pays jusqu’à lundi soir, indique dimanche un bulletin météorologique spécial canicule émis par l’Office national de la météorologie (ONM). … lire la suite

Les services de la wilaya de Biskra ont annoncé, hier dimanche, la suspension jusqu’à nouvel ordre, de la délivrance de nouveaux actes de mariage, comme mesure préventive pour endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus. … lire la suite