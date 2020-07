Constantine : Le CHU Ibn-Badiss secoué par l’agression d’un médecin

Trois femmes ont agressé verbalement et physiquement, le soir du jeudi 2 juillet, une femme médecin au niveau du CHU Constantine.

Dans un communiqué rendu public, la Sûreté de Wilaya de Constantine a annoncé l’ouverture d’une enquête afin d’interpellé les trois auteurs de l’agression. Les éléments de la 3e sûreté urbaine, sous la supervision du parquet, poursuivent les investigations dans le but de mettre la lumière sur l’incident.

Les faits se sont déroulé jeudi soir, alors que le médecin était de garde au niveau du CHU Constantine, un conflit est survenu entre cette dernière et trois autres femmes qui accompagnaient un malade. Les membres de l’hôpital en question affirment que les trois mises en cause ont agressé verbalement et physiquement la victime.

Rédaction d’Algérie360.