ANCAA : « Plus de 50 000 cafés et restaurants menacés de déclarer faillite »

Le président de l’association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCAA) El Hadj Tahar Boulenouar a déclaré hier lundi que plus de 50 000 cafés et restaurants menacés de déclarer faillite suite aux mesures de confinement.

Déplorant la situation de ces intervenants commerciaux et leurs employés, Boulenouar a indiqué lors d’un point de presse : « nous comprenons parfaitement la complexité de la situation sanitaire mais cela ne nous empêche pas de réclamer la reprise de ces deux activités »,

Les propriétaires des restaurants et de cafés sont durement impactés selon lui, notamment en en ce qui concerne les contrats de location. « Plus de 90 % des intervenants dans ce secteur d’activité louent des locaux pour travailler. Les frais de location ne sont jamais en dessous de 100 000 DA par mois. Durant ces mois de suspension d’activité, les pertes ne se limitent pas aux 400 000 DA de frais de location, mais nettement plus. Y sont compris le stock alimentaire expiré et jeté et les salaires des travailleurs », a-t-il précisé.

En outre, l’intervenant a réitéré sa position quant à la reprise totale de l’activité commerciale qui, selon lui, n’a aucune incidence sur la propagation du coronavirus. Il a tenu à rappeler dans ce sens l’engagement des commerçants, notamment les restaurateurs et les propriétaires de café, à œuvrer au respect de ces mesures de prévention.

Rédaction d’Algerie360