Une Société nationale bientôt rattachée à l’armée, selon le ministre

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a effectué, ce lundi 6 juillet, une visite de travail et d’inspection à la wilaya de Annaba.

Lors de sa visite du complexe sidérurgique d’El Hadjar, M. Ferhat Aït Ali a fait savoir que la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) sera bientôt rattachée à la Direction des industries militaires relevant du Ministère de la Défense nationale (MDN).

« Le processus de cession de l’entreprise au ministère de la défense nationale est à sa dernière étape », a révélé le ministre de l’Industrie.

S’agissant du complexe El Hadjar, M. Ferhat Aït Ali a indiqué que son département se prépare à le relancer « dans le cadre d’une nouvelle politique industrielle comme celle des années 1960 et 1970 ».

« Bien qu’il souffre de l’accumulation de problèmes liés à la planification et aux finances, le complexe El Hadjar peut récupérer sa place économique en Algérie en rétablissant sa cadence de production et ses activités le plus tôt possible », a déclaré le ministre.

«Nous proposons d’urgence une solution définitive au problème de l’approvisionnement du complexe en matières premières», a-t-il ajouté.

Redaction d’Algerie360