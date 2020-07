Hadj 2020 : L’Arabie Saoudite annonce de nouvelles mesures restrictives

Des milliers de musulmans à travers le monde attendent de savoir s’ils pourront et comment effectuer le Hadj 2020 cette année, et face à cette conjoncture difficile que traverse le monde entier en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus, l’Arabie Saoudite a annoncé plusieurs mesures restrictives de préventions et de précaution pour contenir la propagation du Covid-19, interdisant notamment les rassemblements de pèlerins lors du Hadj 2020.

Outre l’interdiction des rassemblements de pèlerins, il ne sera pas possible de toucher la Kaaba, et des mesures de distanciation sociale seront mise en place, selon un document du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) .

Pour rappel, en juin dernier, l’Arabie Saoudite avait décidé que seul un millier de fidèles et uniquement ceux résidents en Arabie Saoudite pourront effectuer le grand pèlerinage de la Mecque fin juillet, ils devront être âgés de moins de 65 ans et se soumettre à des tests avant leur arrivée.

Rédaction d’Algérie360