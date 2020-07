France : Du nouveau pour les sans papiers algériens

La régularisation des émigrés clandestins en France a encore une fois été évoqué par le nouveau maire de Grenoble.

En effet, Eric Piolle, récemment élu à la mairie EELV de Grenoble, a clairement exprimé son opinion sur la question de la régularisation des sans-papiers en France sur les ondes de la radio RTL ce dimanche 5 juillet 2020. Le nouveau maire s’est déclaré favorable et a défendu l’idée de régulariser le séjour des sans-papiers en France.

“Ils sont en France. Ce sont des habitants et des habitantes. Ils sont là et ils ne vont pas refaire 6 000 kilomètres pour retraverser les Alpes, la Méditerranée ou encore l’Afrique, on ne peut pas les laisser dans un no man’s land”. a-t-il soutenu lors de l’émission.

Pour rappel, les émigrés clandestins avaient organisé une imposante marche à Paris en fin mai dernier à travers laquelle ils se sont fait entendre.

Rédaction d’Algérie360.