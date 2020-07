Coronavirus : Des tests Covid-19 à l’aéroport d’Istanbul

L’aéroport international d’Istanbul a établi un centre de tests du virus COVID-19 qui permettra aux passagers d’effectuer des tests pour la somme de 110 lira turques, soit environ 16 dollars.

Daily Sabah, le quotidien turc, a rapporté ce mercredi l’instauration d’un centre de tests Covid-19 avec une capacité de 38 000 à 40 000 tests par jour dans lequel les passagers pourront effectuer le test PCR avant le départ et après l’arrivée.

D’après la même source, les laboratoires situés au terminal de l’aéroport traiteront et examineront les échantillons prélevés de la gorge et du nez des passagers. les passagers recevront les résultats par e-mail en turc et en anglais dans les deux heures qui suivent le test. Des copies sur support papier peuvent également être fournies aux passagers.

« Nous avons 50 cabines pour prélever des échantillons. La capacité horaire est de 2000 tests », « Nous ne faisons aucune marge bénéficiaire. C’est un service que nous proposons pour que les passagers puissent se faire tester et poursuivre leurs vols sans stress » a indiqué Fetih Mere, directeur du contrôle des opérations de l’IGA, précisant que le centre a été établi à la demande des ministères de la Santé, de la Culture et du Tourisme.

Rédaction d’Algérie360.