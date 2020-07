Coronavirus Algérie : La wilaya d’Alger suspend les actes de mariage

Les services de la wilaya d’Alger ont décidé la suspension temporaire des actes de mariage, comme mesure préventive contre la propagation du nouveau coronavirus

Dans une instruction adressée à l’ensemble des assemblées populaires communales (APC) de la wilaya d’Alger, les services de wilayas ont appelé les présidents des assemblées à suspendre temporairement la délivrance des nouveaux actes de mariages jusqu’à nouvel ordre, a indiqué ce lundi le P/APC de Beni Messous, lors de son passage à la chaine Echorouknews.

D’autres wilayas ont annoncé des mesures similaires concernant la délivrance des actes de mariage, et ce dans le but de limiter les rassemblements (fêtes, cérémonies …) favorisant la propagation de l’épidémie du coronavirus. Il s’agit entre autre de Biskra et Bouira.

Rédaction d’Algerie360