Coronavirus : le CHU d’Oran présente ses excuses suite à une erreur de remise de dépouilles

Suite à une erreur dans la remise de dépouilles de deux personnes décédées du coronavirus, survenue à la morgue du CHU d’Oran, l’administration de cette structure a tenu à présenter ses excuses et à apporter des explications.

Au lieu de remettre le corps d’un homme décédé du covid-19 à sa famille, l’hôpital a remis le corps d’une femme également décédée des mêmes causes. Face à cette omission, la famille a exprimé sa colère et sa douleur dans une vidéo relayée sur les réseaux, réclamant le corps de leur parent, depuis le jeudi pour pouvoir l’enterrer.

Suite à cet incident, « la direction du CHU d’Oran présente ses excuses à la famille du défunt et présente aux familles des deux défunts les condoléances les plus sincères », lit-on dans le communiqué publié, hier samedi, sur la page Facebook du CHU.

L’erreur est survenue, selon les précisions de la direction, à cause « de la terrible pression que subit le CHU, et les centaines de cas suspectés du coronavirus qui arrivent chaque jour, ainsi que la forte augmentation des cas positifs et les décès qu’a enregistré l’hôpital, qui prend en charge les enterrements ».

