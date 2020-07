Coronavirus France : un expert recommande des « tests PCR dans l’aéroports d’Alger »

L’infectiologue de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière, à Paris Eric Caumes estime que l’une des causes du rebond de l’épidémie du coronavirus en France est liée aux vols de rapatriement entre l’Algérie et la France.

Dans un entretien accordé au magazine l’Express, l’infectiologue estime « qu’Il n’y a jamais eu de disparition du virus, contrairement à ce que j’ai entendu dans les médias ».

« Des vols entre l’Algérie et la France ont été organisés avant que les frontières ne rouvrent officiellement. Il y avait des personnes contaminées à bord », a-t-il souligné. Et de préciser que « depuis samedi dernier, nous avons des cas de binationaux qui sont probablement allés se confiner là-bas et ont été rapatriés ».

« C’est en train d’exploser en Algérie, et la courbe est similaire au Maroc » indique Eric Caumes, préconisant que « des tests PCR devraient d’ailleurs être mis en place pour ceux qui montent dans l’avion à Alger ».

Rédaction d’Algerie360