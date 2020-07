Inde-Coronavirus : 100 personnes contaminées lors d’un mariage

En Inde, un mariage s’est tristement transformé en une cérémonie funéraire, suite à la contamination du marié et des invités par le Coronavirus.

Plusieurs médias ont rapporté la nouvelle, entre autres le quotidien indien anglophone Hindustan Times, indiquant que plus de 400 personnes ont participé le 15 juin dernier au mariage d’un jeune homme de 30 ans puis à ses obsèques deux jours plus tard. Ce dernier était atteint des symptômes du coronavirus, suite à quoi il retrouve la mort.

La tragédie a eu lieu dans l’état du Bihar, jusqu’à présent 100 personnes parmi les invités ayant pris part aux deux cérémonies ont été testées positives au Covid-19. Les autorités sanitaires indiennes avaient pourtant interdit les rassemblements dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

Selon le même journal, le jeune homme avait développé une diarrhée et une forte fièvre avant son mariage, mais sa famille l’aurait obligé à participer à la cérémonie. Le regrettée marié est mort deux jours après son mariage testé positif au Coronavirus. Les proches du défunt ainsi que les invités ont été testé entre le 15 et le 19 juin, et au total 100 personnes ont été contaminées.

Un parent du marié s’est exprimé au Hindustan Times : « Même s’il ne se sentait pas bien le 14 juin et voulait que le mariage soit reporté, les chefs de famille des deux côtés l’ont déconseillé, invoquant d’énormes pertes financières si les arrangements devaient être annulés ». Un autre parent a rajouté : « Comme les zones rurales sont presque exemptes de COVID-19, nous étions détendus ».

Cette triste tragédie est la confirmation que le risque de contamination par Coronavirus est très élevé lors des rassemblements familiaux. Pour rappel, les autorités sanitaires algériennes ont interdit la célébration des fêtes de mariage afin d’éviter tout types de rassemblements particulièrement les rassemblements familiaux qui présentent 25% des causes de contaminations par le virus.

Rédaction d’Algérie 360.