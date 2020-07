Benbouzid dévoile le Bilan-Coronavirus du personnel de la santé

Le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a annoncé hier, vendredi 03 juillet, au micro de la chaîne nationale le Bilan-Coronavirus du personnel de la santé.

En effet, lors de son passage dans un émission de la chaîne nationale traitant de la pandémie du Coronavirus dans la wilaya de Blida et en présence de spécialistes de la région, Le Premier responsable du secteur de la santé en Algérie a fait état de 26 décès dans les rangs du personnel de la santé et de 1515 contaminations par le Covid-19.

Le Professeur Benbouzid s’est également prononcé sur la hausse des contaminations que connait le pays ces derniers jours, précisant que cette augmentation est mondiale et que c’est dû à la nature du virus, rajoutant que l’Algérie enregistre de tels chiffres à cause du non-respect des mesures sanitaires et préventives et de la forte densité de la population dans les grandes villes, particulièrement celles situées au nord du pays.

D’une autre part, Le Ministre a déclaré que l’Etat a consacré un nombre suffisant de tests PCR pour diagnostiquer les patients au niveau de l’Institut Pasteur, rajoutant que de nouvelles quantités seront importées les jours à venir.

Dans le même contexte, les spécialistes de la santé, invités de l’émission, ainsi que le Professeur Benbouzid ont insisté sur trois gestes barrières incontournables, à savoir se laver les mains continuellement, respecter l’éloignement social et porter le masque.

Rédaction d’Algérie 360.