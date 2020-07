Alerte canicule : La vague de chaleur continue dans le sud du pays

L’Office National de la Météorologie prévoit une autre journée de canicule sur les régions sud du pays.

Aujourd’hui encore, samedi 04 juillet, Météo Algérie a annoncé des températures caniculaires dans les régions sud du pays, atteignant les 48° à l’ombre.

Les wilayas concernées par ce bulletin restent toujours Tindouf, Adrar, Tamanrasset, Ghardaïa, El Oued et Ouargla.

Cette chaleur frappe pratiquement toutes les régions du pays, et selon la même source elle risque de se poursuivre les jours à venir.

Tout comme hier, l’ordre du jour est à l’hydratation. Il faut boire fréquemment et régulièrement tout au long de la journée sans attendre la soif. Il est également recommandé de se couvrir la tête et d’éviter de sortir entre 10h et 16h.

Rédaction d’Algérie 360.