Le Ministère de l’Intérieur lance une campagne de distribution de masques

Dans un communiqué posté sur Facebook, le Ministère de l’Intérieur a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation contre le Coronavirus à travers la distribution de masques sur les citoyens de différentes wilayas.

En effet, l’initiative du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire s’inscrit dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19 et inclue la participation des associations et des collectivités locales de chaque région.

La campagne vise à distribuer 750 mille masques à travers 15 wilayas dans le but de sensibiliser les citoyens quant à l’importance et l’obligation du port du masque comme geste barrière dans la lutte contre le Coronavirus.

Les wilayas concernées sont : Ain Defla, Tipaza, Média, Tizi Ouzou, Alger, Ghilizan, Chlef, Béjaïa, Sétif, Bordj Badji Mokhtar, M’Sila, Tissemsilt, Blida et Boumerdès.

Pour rappel, le nombre de contaminations par le Coronavirus a atteint des records terrifiants ces derniers jours pour frôler la barre des 14657 cas contaminés depuis le début de la pandémie en Algérie.

Rédaction d’Algérie 360.